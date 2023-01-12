不只皮膚可看出一個人是否健康，指甲也是身體狀況的窗口，醫師表示，一般健康的指甲是平滑圓潤，但太凸或是太扁的指甲都是不正常的，前者可能暗示肺臟或心臟有問題，後者可能是缺鐵，或自體免疫性疾病導致，提醒民眾可藉由觀察指甲外觀，掌握自身的健康狀況。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，不同的指甲暗示著不同的身體狀況，甚至可以從指甲看出心血管阻塞、癌症等問題，手指甲生長速度約每月0.3公分，腳指甲生長速度較慢，每月約0.15公分，一般健康的指甲是平滑圓潤帶有光澤的，若在接近掌部的白色月牙曾被指與健康有關，但這是謠傳，白色月牙只是指甲生長的一部份，和健康與否無關，但有兩種指甲外觀則是不正常的，民眾要小心。

首先是太凸的指甲，李思賢說明，此稱為「杵狀指」(英文為Clubbing nail)，暗示可能因為末端氧氣不足導致，所以引起的原因常與「肺部」或是「心臟」有關，有菸癮的人身上常可看到這種指甲，其他如肺氣腫、肺結核、肺纖維化、肺炎、肺癌或是其他肺部疾病。此外，有心臟或腸道問題的人也可能有杵狀指，某些感染疾病如愛滋患者的指甲也呈現此類形狀。

其次則為太扁的指甲，即「匙狀甲」(英文Koilonychia)，也是不正常的表現。他表示，最常見的原因是缺鐵，但是缺鐵的原因可能是吸收不良、慢性出血、缺乏維他命C、癌症、腸道等問題；其他原因包括甲狀腺或是接觸到化學藥劑，也有可能出現匙狀甲。此外，一些自體免疫疾病的患者如紅斑性狼瘡或是類風溼性關節炎，也有可能有此類外觀的指甲。