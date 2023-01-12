台9線蘇花公路159.3K處大清水隧道今天（12日）發生嚴重坍方，讓花蓮交通受到嚴重影響，立委陳歐珀指出，坍方的路段屬於未來蘇花安全計畫的範圍中，他建議蘇花安全規劃可採蘇花改作法，以多路段同時發包施工，讓蘇花安可以盡快完成。

今天蘇花公路中斷，在台北上班、嫁到花蓮的郭小姐說，逢年過節返鄉，不外乎是自行開車與搭乘火車，但孩子出生後開車比搭火車方便，如果過年期間再發生坍方，就得繞路回花蓮，「光想就頭皮發麻！」

宜蘭縣議員謝正信說，會從宜蘭行經蘇花改到花蓮的民眾雖然不多，但大清水隧道坍方後，對遊覽車、貨運影響較大；蘇花安可能要到2024年才動工，2031年完工，實在是緩不濟急，盼能在兼顧安全、品質的前提下盡速完成蘇花安全規劃。

陳歐珀表示，目前蘇花安權規劃是朝盡快施作的方向，但遇到物價、原物料上漲，以及缺工等問題，預算從原先539億元增加到850億元；目前交通部跟公路總局也有規畫盡快來完成，建議可比照蘇花改採多路段同時發包施工，讓蘇花安早日完成，使用路人行駛更為安全、順暢。