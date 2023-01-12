今年春節連假長達10天，新北市政府推出春節三安服務，包含春節平安袋2000份、63間宮廟寺院於農曆除夕至初八供應平安餐，及結合民間善心團體提供12偏區平安箱，新北市長侯友宜表示，感謝所有民間力量的協助，傳遞溫暖，讓有需要的民眾都能獲得適時的照顧。

新北市府今天舉行記者會，海山派出所警員謝乙汝在春節平安袋記者會中分享，警察角色是保護好人、懲戒壞人，因此民眾對進出派出所有些遲疑，她看到有民眾坐著輪椅，在派出所外面徘徊，就會主動上前招呼是否需要幫助，除了送上平安袋，也會關心民眾的生活。

侯友宜表示，平安袋放在各地派出所，讓警察同仁在春節值勤時，有發現需要幫助的對象，就能即時提供。63間善心宮廟寺院於春節期間恢復提供粥、麵、湯圓等熱食；偏區的區里平安箱也早分送到偏區里辦公處，另外幸福保衛站，在春節期間，兒少有需要仍可到全市2463家四大超商門市登記取餐，透過平安袋、平安餐、平安箱三安服務計畫，希望讓市民都能平安過好年。

社會局長張錦麗表示，本次平安袋市值由去年約850元提升至2000元，內容物除了米、麵、調理包、罐頭外，增加好日子愛心大平台媒合的2萬張待用餐券，每袋有10張，民眾可到436間愛心店家取餐還有祈福小物。

民政局表示，全市20區63間善心宮廟寺院於春節期間提供粥、麵、湯圓等熱食，所有資訊會於市府網站及各區有線電視跑馬燈公佈。

警察局長黃宗仁表示，警察為民服務春節不打烊，平安袋會先分派到轄區派出所與分駐所等163處據點，同仁值勤時若發現有需要的民眾，會主動致送平安袋，持續24小時守護市民。