台南市正副議長選舉賄聲賄影，議長邱莉莉、副議長林志展昨晚接受民進黨廉政會約談，決議一旦兩人遭聲押或被法院羈押就停權3年。南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天以「感謝民進黨給國民黨重新執政機會」諷刺，他說，假停權不能改變選舉黑金事實，呼籲民進黨慎重考慮，不要再傷台灣人的心。

蔡育輝指出，這場議長選舉傳出跟黑金勾結，有恐嚇、賄賂議員等情事，民進黨中央黨部居然只對兩人停權3年，這也恐讓老百姓觀感不佳。他說，停權3年可以說是政治騙局，因為議長選舉4年一次，停權3年等於停假的，他個人對這個作法無法認同。

他說，打從參與民主政治以來，也沒看過這樣的議長選舉，強調假停權不能改變選舉黑金事實，請民進黨不要再傷台灣人的心。

他說，清廉勤政愛鄉土、綠色執政品質保證是民進黨基本理念，民進黨若失去這個信念，台灣人為何要繼續挺民進黨？讓民進黨貪汙用黑金治國，呼籲民進黨要好好慎重考慮一下。