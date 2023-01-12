蘇花公路昨夜因坍方中斷，交通部公路總局初判與地質、地震、降雨有關，預計15日搶通。公總說明，該路段並不在蘇花公路改善工程（蘇花改）計畫內，但已列在蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），整個案子估花逾700億、最快2032年完工，通車後蘇花路廊不再面臨海岸線坍塌、因颱風封閉等風險。

蘇花安的綜合規劃與環評作業自2020年辦理，目前綜合規劃已報到交通部，環評則因為路線經過太魯閣國家公園，需要辦理1年4季的環評調查與檢討，預計今年就能完成並提報環保署審查。順利完成的話就能提建設計畫，報行政院同意於2026年發包，加上工期6年6個月，估2032年完工。

公路總局規劃組長蘇先知表示，蘇花安總長約25.4公里，將以隧道與高架橋為主體，而這次坍方的大清水隧道，位於和仁至崇德段的計畫範圍內，規劃未來以9.7公里的長隧道取代，若完工會是全台第2長的隧道。

蘇先知指出，過去幾個長隧道的工期都要7、8年，蘇花安計畫對工期做了檢討，希望增加工作面、縮短期程，6年半的工期已是做過深度檢討，希望能提早完成。

蘇先知說，現在的台9丁路線，颱風來就要預警性封閉，蘇花安完成後與蘇花改串聯起來，東部這條路會更安全，不容易受天候影響。