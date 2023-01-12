機車事故傷亡人數以年輕族群居多，因應寒假來臨，北市警信義分局特別與台北醫學大學校方合作，進行交通安全宣導及新學期交通安全教育規劃會議，加強學生「安全駕駛」觀念，共同攜手降低學子交通事故件數。

信義分局指出，據統計18歲至25歲是機車交通事故死傷主要族群，且寒假期間青少年集體出遊機會增加，故特別呼籲學生外出騎乘機車時，應注意不超速、不搶快，轉彎時應打方向燈等防禦駕駛觀念，以降低機車事故發生。

台北醫學大學於2019年迄今，積極與信義分局、吳興街派出所合作，辦理多場交通安全宣導活動，包括社團負責人研習營交通安全宣導、服務隊道路安全線上講習等，亦透過每學期交通安全會議研議如何加強學生交通安全教育，蒐集各單位及學生代表意見，由警方分享交通事故案例探討及肇因分析，並於會中安排交通分隊及派出所員警宣導近期交通執法重點，不酒後宿醉駕車、新手駕駛應注意事項等、防禦與安全駕駛觀念。

另許多學生會騎乘微型電動二輪車、俗稱電動自行車，信義分局特別提醒，微型電動二輪車新制已經上路，不得任意改裝，最大行駛速率為每小時25公里以下，並應經檢測及型式審驗合格後至監理機關辨理登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路，且騎乘時須配戴合格的安全帽，不得載人與載貨。