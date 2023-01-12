韓國11人男團OMEGA X（오메가엑스）日前爆出遭公司女代表性騷擾、壓榨、施暴等不正常對待後，全員決定硬起來對抗，在記者會上落淚向公司提出假處分，並提出解約，而昨（11）日他們也傳來消息，特別發文向支持他們的粉絲們道謝。

根據韓媒報導，首爾東部地方法院第21民事部裁判部做出裁定，認為OMEGA X共11名成員與經紀公司之間的信任已經徹底崩塌，很難維持正常合約關係，若合約持續有法律效力，他們的演藝活動恐將被嚴重限制，因此法院通過OMEGA X所提出假處分。

對此，OMEGA X在11日得知結果後，也立即在官方IG上PO文，感謝每位伸出援手及幫助過他們的人，也感謝官方粉絲團「FOR X」每個粉絲大力支持，他們承諾即使與公司解除合約，未來還是會帶來更好的演出及音樂回報給大家，希望大家能持續給他們應援。

事實上，OMEGA X去年爆出在海外演唱會表演結束，遭到女代表當眾辱罵、施暴後，雖經紀公司第一時間說明已將該社長職務剔除，但全員仍在去年11月對外召開記者會，淚訴過去在經紀公司裡不只被姜姓代表施暴，還曾被逼迫陪酒，並在酒席間被性騷擾，即使成員確診新冠肺炎也被要求上台繼續表演，因此他們才會強烈提出停止專屬合約效力的假處分訴訟。

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