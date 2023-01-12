哈利上脫口秀節目時拿英國王室傳統大開玩笑

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利在10日推出回憶錄《備胎》（Spare），並先後頻頻受訪打書，痛批家人後，如今在王室已成了不受歡迎的人物。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，雖然查爾斯三世希望哈利和梅根出席今年5月的加冕典禮，但據消息人士說，王室主要成員擔心，他們之間的私人談話最後會被寫進書裡，因此不歡迎他們出席。

38歲的哈利為了打書，接二連三接受電視專訪，把和家人間的私密對話拿出來說事，令家族成員震驚。如今包括72歲的安妮長公主，還有58歲的愛德華王子等王室主要成員都擔心，加冕典禮中的私人對話細節，往後會被拿來利用。

哈利和梅根2022年4月在荷蘭海牙出席「不屈不撓」運動會（Invictus Games）的神情。（美聯社）

哈利上脫口秀回應各方對他回憶錄的看法

自從哈利的回憶錄推出後，威廉和凱特夫妻周二首度在溫莎城堡（Windsor Castle）露面。而74歲的查爾斯也板著臉，開車出現在蘇格蘭巴爾莫勒爾的伯克霍爾大宅（Birkhall mansion）外。

而目前王室成員最擔心的，就是加冕典禮距今只剩16周，萬一哈利和梅根出席，這歷史性儀式可能會淪為鬧劇一場。此外，要是他們現身，王室成員將人人自危，深怕被寫進書裡，而不敢自在地暢所欲言。

事實上，不僅是王室成員，連線上接受《太陽報》民調的31,300名讀者中，有78%都希望，在查爾斯加冕的歷史性典禮當天，這對遷居加州的夫妻能閃遠些。