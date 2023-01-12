吳念軒2017年因演出《紅衣小女孩2》一舉入圍第54屆金馬獎最佳新人。（鏡電視提供）

蔡凡熙的第一部作品《通靈少女》就讓他嚐到走紅的滋味。（鏡電視提供）

蔡凡熙（右起）、黃冠智與吳念軒3位新生代演員受邀《圓桌對談》節目，暢談不為人知的小故事，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

新生代男演員蔡凡熙、吳念軒及黃冠智，日前受邀上鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》，3人不約而同分享起拍戲的悲慘經歷。

蔡凡熙因為《通靈少女》中阿樂的角色走紅，在拍攝一場阿樂已經往生的戲時，現場被「刻意無視」，「我真的是一直哭、一直哭，因為完全沒人理我，那一刻我真的覺得我死了」。黃冠智則回憶在拍完叫好又叫作的《返校》之後，碰上疫情，工作量銳減，經濟壓力大到不行，「每次拍完戲我都要追著經紀人問，什麼時候可以拿到錢，沒辦法，我得籌錢繳房租」。

至於吳念軒則是分享在拍攝《紅衣小女孩2》時，一場虎爺上身的戲演到入木三分，搏得各界好評不斷，吳念軒說：「真的是一個神秘的體驗，因為在那一刻真的是有起雞皮疙瘩的感覺。沒人跟我說該怎麼演，但我的四肢似乎就像裝了彈簧一樣，有了老虎般的律動」。一旁的主持人王琄不停點頭，「我覺得這個真的是當演員最美好的經驗，很特別，我們同時在過好多人的人生」。

吳念軒與蔡凡熙曾同時入圍金馬獎，一起角逐最佳新人獎；黃冠智更是在2022年以《降河洄游》拿到金鐘獎最佳男配角，3位才20多歲的新生代演員同桌對談，真情剖析內心世界，節目上還意外透露，曾是桌球體保生的黃冠智，現在可是王琄的桌球老師。