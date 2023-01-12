春節訪親拜年必備伴手禮，富邦媒（8454）春節送禮商機狂飆，旗下momo購物網12月至今美食伴手禮盒銷售年增衝破150％，保健禮盒也成長逾50％。

momo同時針對「走春拜年必選伴手禮」進行網友票選大調查（總留言數約2,900則），發現今年「健康送禮」成顯學，保健禮盒（37％）、雞精／滴雞精禮盒（31％）人氣爆棚，進口水果、零食餅乾、茶葉飲品等禮盒也被許多網友點名好評。

國人重視日常健康防護，加上網購保健成消費新日常，「保健禮盒」被網友欽點為今年春節送禮必殺技，更釣出家中長輩親戚成群的網友表示「長輩接受度很高」、「送健康給長輩最實在」。

momo進一步根據銷售觀察，春節前夕尤以人蔘、燕窩、靈芝等「漢方食補保健禮盒」點擊及買氣激增，高端大氣更能讓收禮者感受到誠摯的關懷與祝願，隨養生觀念加深，「減糖或無糖」配方也列入消費者選購重點，像是近一個月即狂銷超過120,000瓶的「桂格」無糖養氣人蔘滋補液、低卡清甜0負擔的「廣生堂」君燕幸福燕窩飲皆展現超高人氣。

日常保健「雞精/滴雞精」也榜上有名，挾便利即飲、營養補給的特點亦成為網友力推的春節送禮好選擇。momo分享站上「健字號抗疲勞認證」商品晉升人氣選擇，像是近一個月熱銷近130,000瓶的「白蘭氏」雙認證雞精、藝人網友愛用的「田原香」冷凍滴雞精等。

雞精/滴雞精種類繁多，如何下手？momo分享選購小撇步，消費者可根據不同送禮對象的年齡或需求，選擇添加人蔘、黑棗、黃耆等不同成份的商品，滿足保健需求更有感。

美觀體面且各年齡層都喜歡的「水果禮盒」也被網友力捧為不踩雷絕佳好禮。值此農曆春節送禮置辦高峰期，momo「進口高級水果禮盒」掀起一波熱購潮，外觀紅潤喜氣的日本蘋果、日本草莓、空運櫻桃等皆是送禮人氣王，不只年味十足又大氣美觀。除此之外，具「吉祥含意」的水果另有一席之地，最能將滿滿祝福連同禮盒一起帶給收禮人，像是寓意大吉大利的橘子、象徵年年好的棗子等。

俗話說吃甜甜好過年，團員拜年送上「零食糖果禮盒」收禮人一定能感受到祝福之意。今年momo站上零食禮盒展現出兩大熱銷趨勢，其中「進口零食禮盒」以高質感、春節限定、出國必買款取勝，常年不敗「紅帽子」紅帽禮盒單日最高銷破2,000盒，麻將造型發財禮盒的香港美心也很吸引買氣，「國產零食禮盒」則在口味上大展傳統年味的魅力，牛軋糖、娃娃蘇、包餡蛋捲、堅果等都很熱賣。

年節訪親少不了閒話家常，致贈「茶葉飲品禮盒」一解口乾舌燥再適合不過，許多網友也讚譽茶飲是年節親友團聚不可或缺的金牌配角，紛紛表示「過年大魚大肉吃多後可以喝杯茶解油膩」、「春節大家都送糖果餅乾、零食糕點，這時泡個茶來配就更完美了」。momo進一步根據銷售觀察，除指標中式品牌推出的春節限定禮盒大獲青睞，精美的西式與有機茶品也嶄露頭角，養生風氣則帶動「養生飲品禮盒」成另一大送禮選擇，如銀耳露、果醋、進口果汁原汁等飲品皆別有一番風味。

瞄準年前伴手禮採買潮持續高漲，momo動員《美食年貨節》與《好禮兔U》兩大活動。美食年貨節集結零食、茶葉、水果、滴雞精、傳統糕餅等各式美食伴手禮盒下殺限時優惠，再加碼好康回饋，包含美食75折起神券免費領、指定美食刷momo卡10％回饋無上限、滿額登記抽北海道干貝禮盒、滿額免登記抽8,888元momo幣等。好禮兔U活動則網羅保健食品禮盒5折起，機能保健、雞精、燕窩、養顏等禮盒一應俱全。