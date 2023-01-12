家住新埔的劉姓民眾近日因獨自離家，家屬遍尋不著，擔心久病的他恐有自殺之虞，於是緊急向新埔派出所報案。警方調閱監視器後，發現劉姓民眾步行往新埔河濱公園方向，搜尋後巧遇民眾報案稱有人路倒，警方到場確認後發現就是劉姓民眾，，警方立即通之119並將劉男送往醫院急救。

新埔分局新埔派出所日前受理緊急協尋失蹤人口劉姓民眾，家人報案劉民恐因久病厭世獨自離家不知行蹤，且有自殺之虞，極需警方協尋。警方立即調閱監視器及探訪店家或住戶以查明劉民去向，後藉由監視器發現劉某步行往新埔河濱公園方向，警方遂前往新埔河濱公園展開搜尋，適逄該處運動民眾報案稱有人路倒，警方到場後確認該路倒民眾即為失蹤人口劉某。

警方發現劉姓民眾當下，立即電話通知119及家屬，119 救護人員及家屬到場後將劉某送往臺大醫院新竹生醫園區分院，後續警方再電話通知家屬完成撤尋事宜。

新埔分局呼籲，自殺非解決問題之道，心情低落時應循正常管道紓壓，亦可撥打安心事線1925、生命線協談專線1995、或張老師事線1980 尋求事業協助。

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