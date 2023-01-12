坊間許多知名芋頭產品原料，像是九份芋圓、香帥芋泥捲、薔薇派等，都是選用中市芋頭。（陳世宗攝）

農曆春節到來！台中市政府農業局為調節芋頭產銷及照顧關懷據點長者，特輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，贈送中市各區432個社區照顧關懷據點新鮮芋頭，以實際行動關懷社區長者，並拓展芋頭多元產銷通路，穩定芋頭市場價格及保障農民收益。

農業局指出，台中市芋頭栽培面積約881公頃，約占全國1／3，年產量1萬6481公噸，主要分佈於大甲、大安、外埔、清水及后里等，產區地處大安溪與大甲溪之間沖積平原，產季從8月至翌年4月；中市芋頭經長達10個月蘊育，所栽培出的是香、Q、鬆道地芋頭味道，口感香鬆綿密，品質為全台最優。

農業局主祕陳柏宏說，過年前夕將最新鮮優質的台中芋頭配送到各關懷據點，讓長者享用之餘，也能感受到滿滿的溫馨年味。近年來農業局積極輔導中市芋頭取得三章一Q及產地證明標章認證，推廣安全、安心食材，以「我種的，我保證」將產地優質農產品行銷消費地。

陳柏宏表示，坊間許多知名芋頭產品原料，像是九份芋圓、香帥芋泥捲、薔薇派等，都是選用中市芋頭。台中芋頭是消費者第一選擇，品質優良、香氣濃厚，芋頭可以切塊冷凍儲存長達1年，消費者現在可趁新鮮，吃在地食當季，採購芋頭及其相關產品。

農業局強調，中局多年來輔導農會致力推動芋頭產業發展，以消費者「生活化、方便化、休閒化」為概念，除去皮鮮芋、鮮芋塊外，更研發芋頭鮮肉丸、紫香芋片、芋頭瘦肉粥、頂級香芋冰淇淋、香芋外埔芋頭脆片、大安芋頭排骨酥湯、大安芋燒酌等多樣化產品，廣受市場消費者青睞。