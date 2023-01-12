下周就是春節，新北市勞工局提醒，農曆除夕、初一至初三為法定休假日，事業單位如比照政府機關行事曆出勤者，以周六為休息日，周日為例假日，且經工會或勞資會議同意實施8周彈性工時制度，如需勞工在連假期間出勤，應注意法定休假日與休息日出勤的加班費計算倍率不同，雙方應明訂每日出勤的性質，以免產生工資計算的爭議。

勞工局表示，以行政院人事行政總處公布今年度政府行政機關辦公日曆表為例，今年春節連假期間為1月20日至29日。若事業單位使勞工於連假期間出勤，加班費倍率計算如下：一、休息日的1月20日（與1月7日調移）、21日、27日（與2月4日調移）及28日，當日出勤前2小時內，每小時應按平日每小時工資額至少再加給1⅓倍，出勤第3至8小時者，每小時則應按平日每小時工資額至少再加給1⅔倍。

二、 例假日的1月22日及29日，除非有天災、事變或突發事件。雇主報請當地主管機關核備外，不得使勞工於當日出勤。

三、 法定休假日的1月23日（初二）、24日（初三）、25日（除夕補假日）、26日（初一補假日），雇主除了照給當日工資外，應再加發1日工資。

勞工局強調，勞基法為最低勞動條件，事業單位如有違反上述規定，依法可處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，籲請事業單位務必遵守法令規定。