營業祕密訴訟與審理，因涉及高度專業，立法院今日三讀修正通過《智慧財產案件審理法》，將觸犯《營業祕密法》的一審刑案，改由智慧財產及商業法院審理，另外，違反祕密保持命令罪，改採非告訴乃論，並提高罰則，違規者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金，如果洩漏受保護的營業祕密，屬於國安法所指的國家核心關鍵技術，最重可關5年、最高可罰300萬元。

2014年起，《營業祕密法》賦予刑事責任，國家檢調可以介入調查，但營業祕密的偵辦與審理有相當難度，先前刑事案件一審在地方法院，也讓許多地方法院的法官相當頭痛，《智慧財產案件審理法》三讀修正後，《營業祕密法》的一審刑案，改由智慧財產及商業法院審理。

至於罰則，三讀條文規定，違反《智慧財產案件審理法》祕密保持命令者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金；若受保護的營業祕密，屬《國家安全法》所指，國家核心關鍵技術的營業祕密者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。於外國、大陸地區、香港或澳門犯罪者，不問犯罪地的法律有無處罰規定，也適用此規定。

本次修法包含10大重點，修正重點包含強化營業祕密訴訟保護、智慧財產案件集中審理、擴大採行律師強制代理、擴大專家參與審判、專利及商標救濟採行對審制、紛爭解決一次性、促進審理效能、司法E化升級、增訂被害人訴訟參與制度以及解決食物爭議。

三讀通過條文，包括引進起訴後得聲請法院選任中立的技術專家，執行蒐集證據程序的查證制度，以及為求專業、妥適、迅速解決當事人的紛爭，準用商業事件審理法採行的專家證人制度規定等。

另外，為保障被害人的權益，三讀通過條文增訂準用刑事訴訟法關於被害人訴訟參與的規定，針對智慧財產民事事件審理程序，增訂審理計畫、查證、專家證人規定，並擴大採行律師強制代理，修訂舉證便利化、強化營業祕密訴訟資料保護等制度。