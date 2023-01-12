為活絡台灣藝文巿場，宏碁集團創辦人施振榮今（12）日呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，用於鼓勵組織機構或員工加碼藝文消費，擴大台灣藝文消費巿場，並為藝文界建立一個生生不息的新機制。

為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金管會、證交所協調後，宣佈上市櫃公司贊助支持國內藝文發展將可列入ESG年度成果，被外界視為是藝文發展的重大利多，文化部長李永得預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達80億元。

對此，施振榮除了表態支持，並進一步向政府喊話，呼籲文化部應該儘快研擬「員工福利藝文禮券」的補助辦法，可先邀集企業福委會代表與藝文團體代表，一同商議如何有效促進台灣的藝文消費巿場，讓政府與企業、員工、藝文團體能攜手共創價值，並建立一個相對利益平衡的新機制。

施振榮表示，巿場＝票房，是藝文團體能否生生不息的關鍵，為了替藝文團體創造巿場，建議文化部藉由提供藝文禮券補助著手，由文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10～20％的補助。至於補貼的藝文消費項目，文化部可進一步討論後再擬定相關辦法。

一旦文化部相關政策出爐，建議藝文團體針對藝文消費（團購）提出折扣的誘因，吸引企業員工投入藝文消費，讓原本的預算有擴大的效益。

施振榮表示，企業福委會每年都有很多預算不知道要如何滿足員工不同的喜好，常常以旅遊或發放百貨公司、量販店等禮券讓員工選擇，未來藉由政策鼓勵，多了藝文禮券的選擇，相信企業福委會與員工會將更多資源投注在藝文消費，讓藝文團體的發展不用再只靠企業公益預算的支持，而能有更多元的支持來源。

在這項政策推動下，也將培養更多欣賞藝文的人，對藝文團體來說，欣賞藝文的消費者愈多可以創造更大的藝文巿場，提高藝文創作的收入，表演者的成就感也會更高，有利台灣藝文生態長遠發展。