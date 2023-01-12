有關長榮航勤股份有限公司員工連署加入長榮航勤股份有限公司企業工會（以下簡稱長榮航勤工會），桃園市政府勞動局12日表示，已介入處理，並已要求長榮航勤工會要儘速提供入會資訊給員工，且不得拒絕員工入會。

近期長榮航勤員工聯署反映未有管道加入長榮航勤工會，桃園市勞動局為輔導工會正常運作，隨即與長榮航勤工會連繫，除要求工會應提供入會管道及資訊給員工外，並應儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格。

此外，勞動局已發文要求工會應提供入會資訊給員工，並請長榮航勤工會主動連繫欲加入工會的員工，欲申請入會的勞工也可提供資料給勞動局，將協助轉交工會審議。

勞動局也呼籲，長榮航勤企業工會應正視員工加入工會需求，儘速建立透明化入會管道，明確工會聯繫窗口，資方也不得對於員工加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇，勞動局也將持續關注長榮航勤企業員工加入工會情形。