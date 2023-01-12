「移工留才久用方案」自去年4月30日起實施，勞動部持續積極鼓勵國內雇主將現有所聘僱符合資格的優秀資深移工，或取得我國大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為中階技術人力，勞動部勞動力發展署12日表示，「移工留才久用方案」共有5大優點，包括轉任的移工沒有在臺工作年限的限制、雇主將移工轉聘為中階技術人力，不須再繳納就業安定費、轉任為中階技術人力的移工名額可再申請補充、轉任的移工在臺有更好的職涯發展。因此，歡迎雇主符合申請聘僱中階技術人力條件者，儘速提出申請。

位於新竹縣成立近40年經營塑膠製品製造業的雇主，致力於產品研發及技術精進，為積極培訓公司內部專業技術人才，自去年起已陸續運用「移工留才久用方案」申請留用6名資深移工轉任為中階技術人力。該雇主表示，因公司位處偏遠，不易招募本國勞工，在得知勞動部於去年推行的「移工留才久用方案」，即積極瞭解相關申辦資格與流程，獲知將資深移工轉聘為中階技術人力，該資深移工除不再有在臺工作年限的限制外，且已轉任為中階技術人力的移工名額可再申請補充其他移工，大幅解決公司勞動力不足之困境；另雇主表示，這批優秀資深移工大多已在臺灣工作10餘年，能將他們藉由提升薪資，依規定申請轉任為中階技術人力，從事技術工作加以留用，對公司長期發展規劃有很大的助益，因此，對於政府推動「移工留才久用方案」政策給予高度肯定。

此外，在訪談該雇主所聘僱其中1位轉任中階技術人力的資深移工表示，他獲得雇主轉聘為中階技術人力後，可以不受在臺工作年限的限制，升遷發展也更好，在臺灣工作更加安心，真的十分感謝雇主與政府能讓他有繼續留在臺灣工作的機會，而且他的薪資待遇明顯提升，對家庭經濟更有保障，目前與其他家人在臺灣打拼，已考慮後續將遠在故鄉的親人一同帶來臺灣生活，讓家人團聚，也對於在臺灣這塊土地上工作更有歸屬感，工作也更加努力。

勞動部表示，透過「移工留才久用方案」留用優秀且技術成熟的資深移工，轉任中階技術人力，將不受移工在臺工作年限的限制，不僅保障資深移工的工作機會，也能解決雇主人力短缺及資深優秀移工被其他國家挖角的問題。此外，雇主將資深移工申請轉任為中階技術人力後，雇主針對該中階技術人力，除無須再繳納就業安定費外，還可將轉任後的原移工名額申請補充其他移工，以因應雇主的彈性用人需求。

勞動部呼籲更多雇主，可評估將目前所聘僱符合資格的優秀資深移工轉任為中階技術人力，做為企業長期發展提供所需穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力，以增加我國國際競爭實力。雇主或民眾想瞭解更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢相關規定與更多訊息，或電洽勞動部電話服務中心（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務。