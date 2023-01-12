基富通公布2022年營運成果，基富通表示，在積極推動普惠金融、實現ESG永續目標的努力下，累計受益人數、基金存量都逆勢成長10％，基金存量已逾900億元，2022年自結每股盈餘2.15元。

基富通董事長朱漢強表示，2022年全球政經局勢瞬息萬變，是相當不容易的一年，但不變的是，有主管機關、投資人、媒體、股東與員工的一路相挺，才能夠克服種種挑戰，讓基富通保持初心，持續推廣定期定額、退休準備等理財教育，落實普惠金融發展。

截至2022年底，基富通平台累計受益人數突破23萬人，成長9.5％；累計基金存量約900億元，成長10％。朱漢強表示，定期定額投資人超過11萬人，占全年申購、基金存量比重近5成；「好好退休」專案參加人數超過2.1萬人，較前一年底成長16％，反映基富通推廣理財教育有成。

邁入2023年，朱漢強說，基富通將加強落實「普惠金融」，朝ESG永續目標再跨一大步。在「普」的部分，要把基金理財推廣給更多國人知道，除將打造輕快好用的APP，更規劃舉辦百場理財教育講座；「惠」則是造福國人，今年開放全平台股票型基金定期定額終身0手續費，及贈送新開戶、老客戶12張定期定額終身0手續費酷碰等多項優惠，並將持續推廣好好退休平台，協助國人做好退休準備。