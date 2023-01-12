郭書瑤在《哈囉!毛小孩》擔任實習生。（台視提供）

郭書瑤是第4位公布的實習生。（台視提供）

女神郭書瑤為寵物實境節目《哈囉!毛小孩》最後一位公布的實習生名單。郭書瑤本身是愛狗人士，20歲收到當時男友送的馬爾濟斯「圓圓」，一養就是14年，與毛孩相處的經驗相當豐富，對於牠們的熟悉度自是不在話下，但加入節目實習生，依舊讓她直呼很緊張，「雖然自己有毛孩，但要服務的是別人的毛孩，有一點壓力。對膳食很有興趣，但也很想學美容的技能。」

郭書瑤曾獲金馬獎「最佳新演員獎」，影、視、歌表現樣樣吸睛，如今挑戰毛小孩全新領域，以兢兢業業的精神接下這份挑戰，她目標明確，希望能順利考取證照，並且甜笑表示：「也希望聽不同朋友分享與毛孩之間的故事。」

說起愛犬圓圓，一開始都是郭書瑤在照顧，不過因為後來戲約滿檔，忙於工作，因此將牠交給媽媽照顧，因是媽媽無微不至的5星級照顧，讓毛孩整個變心，笑說：「因為媽媽都會煮鮮食，每天都換不同菜色，煮雞腿肉給毛孩，然後我喝湯，後來我的毛孩就不再愛我了。」

郭書瑤透露若是有時帶愛犬出去玩，甚至會接到媽媽的關心電話，內容卻出乎意料：「我帶毛孩出門，媽媽還會打電話叫毛孩回家吃飯，不是叫女兒喔。」語氣雖然無奈，同時也透露出母女倆對愛犬的愛。

《哈囉!毛小孩》由執行長陶晶瑩領頭，郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧擔任實習生，節目內容將著眼實習過程，最終目標是考取寵物膳食及美容相關執照。《哈囉!毛小孩》2月4日起每周六晚間8點在台視播出。