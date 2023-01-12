中國和平統一促進會學習與研究委員會副主任周志懷12日在大陸《環球時報》撰文指出，賴清德將於15日同額參加民進黨主席補選，走馬上任已無懸念。由於蔡英文在九合一選舉慘敗後嚴重跛腳，賴清德接任後將以2024年拚大位為指向並且手握各種資源，導致包括英系在內的各路人馬紛紛表態輸誠，賴清德在民進黨內地位已基本確定。在兩岸政策立場上，賴清德過去一再挑釁大陸、升高兩岸對立，雖然最近提出以「和平保台」取代「抗中保台」，但民進黨在其執掌下會否觸碰大陸紅線、危及台海和平，仍需高度警惕。

周志懷表示，接任民進黨主席後，賴清德參加2024年大選態勢已趨明朗。2019年初賴清德辭去行政院長後，決意參加民進黨初選，挑戰蔡英文競選連任。在與蔡英文競逐黨內提名敗下陣後，賴清德一直在蓄積能量，就連蔡英文不久前也不得不承認他是適合的接班人選。既然要拚2024年大位，賴清德當然就得在兩岸政策問題上說清楚，講明白。

周志懷稱，擺在他面前的有兩條路。一是心不甘情不願地被迫改變。「九合一」選舉後，民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦認為民進黨的兩岸論述需要調整。有論者同時認為，賴清德為了瞄準2024年已經有步驟地調整兩岸論述，修正方向是向中間靠，比如他和民進黨內一些「天王」提出將「抗中保台」修正為「和平保台」。賴清德如果真想建立一個有效的兩岸互動模式，當然是有機會的，漸進式調整就是一個方向。比如改變與大陸互動時暗含台獨傾向的一些稱謂，凍結台獨黨綱，承認「九二共識」等。但賴清德會否作出這樣的選擇？現在看起來很難。

周志懷指出，另一條路則是繼續頑固堅持台獨立場。雖然正設法與蔡英文切割，但賴清德最近仍在不同場合談稱，要延續蔡所謂「四個堅持」的方向，持續以所謂「和平、對等、民主、對話」的方式處理兩岸問題。這預示著賴清德的台獨立場不會輕易改變。賴清德的危險還在於，為了爭取台獨及深綠支持而將自己與台獨越綁越緊，結果自縛手腳，難以解套。他甚至可能會在追隨者面前把自己打扮成台獨殉道者，以便讓台獨基本教義派對其充滿期待。

周志懷認為，賴清德的不按牌理出牌也增加了他的不可預測性。從他「從來沒有意願」到突然宣布參加2020年大選黨內提名競爭、而讓民進黨感到「全黨被突襲」，從他因不滿台南市議長選舉過程而在長達200多天內拒絕進入議會的偏執與傲慢，都能看出這是個難以打交道者。賴清德一路走來頑固堅持台獨立場與主張，接任民進黨主席後會否貿然揭開台獨的潘朵拉盒子？兩岸關係的不確定因素大增。

賴清德為參加2024年的選舉一直積極布局在美日政界的人脈關係。2020年民進黨勝選後，賴在候任期間以「私人身分」訪美。去年又閃電式赴日弔唁安倍晉三。接任民進黨主席後，賴清德如在瞄準2024過程中繼續高調宣揚台獨主張，必然成為美日那裡一塊不斷製造麻煩的燙手山芋。

周志懷強調，屆時美日如何對待這個「務實台獨工作者」值得關切。台獨是死路和絕路。如果美日決定扮演賴清德背後的「黃雀」，賴清德或許會從顯性台獨轉為隱性台獨，但這無法改變因其堅持推動台獨而帶給台灣民眾的風險。賴清德過去曾稱希望大陸扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖。只有他回到「九二共識」的正確道路上來，溫暖的春天才可能會來臨。那樣的話，無論他過去說過什麼做過什麼，大陸都會對恢復雙方的接觸與對話持開放態度。這才是賴清德唯一的兩岸明路。