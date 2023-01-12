台灣運彩xT1聯盟12日宣布，將於2月28日於台北和平籃球館盛大舉辦聯盟首屆明星賽，所屬球隊都將派員參與首屆明星賽票選活動，球迷可在票選網站中，依照「後場」、「前場」與「洋將」三個類別，依序選出「三位」、「兩位」與「三位」喜愛的明星球員，票選活動1月20日開始。

T1聯盟本季年度口號為「歡迎光臨T1宇宙」，首屆明星賽以此作為發想起源，兩隊隊名引用動畫人物巴斯光年的經典台詞「To infinity and beyond！飛向宇宙，浩瀚無垠！」將隊伍分為「Team Infinity」與「Team Beyond」，並依據球員星座屬性，將風象與火象星座的球員分在「Team Infinity」，至於水象與土象星座的球員則隸屬於「Team Beyond」，球迷也可按照自己的星座屬性加入兩大陣營。

另外，明星賽前T1聯盟也會製作推出系列影片與心理測驗，分析明星球員的星座與個性，明星賽票選活動將於1月20日開始，到1月31日截止，每一帳號可於每日進行一次投票，聯盟也為了號召球迷成為明星球員的最強後盾，只要和喜愛的球員同星座，即可獲得一次票數加乘3倍的機會，而明星賽則採球迷選票60%與專業人士選票40%之計票方式，專業人士由聯盟所屬六隊總教練與專業媒體從業人員組成。

至於明星賽兩隊總教練人選，則是2月5日桃園永豐雲豹和台中太陽賽事結束後正式出爐，由例行賽排名第一與第二的球隊總教練，將在T1聯盟首屆明星賽風光亮相、執掌兵符。

T1聯盟秘書長張樹人表示：「聯盟第2季獲得更多資源與關注，並在獲得6支球團支持後，選擇在農曆年前與球迷分享好消息，希望球迷都可以跟著T1一起見證『星際大戰首部曲』！」而明星賽當天除正賽外，亦有三分球、灌籃大賽等附加賽事，星光熠熠的籃球饗宴歡迎球迷加入T1宇宙，明星賽門票將在1月20早上10點正式於KKTIX售票平台開賣，除了提供3種雙人套票各限量150組供球迷選擇外，亦有特定區域限量早鳥票88折的優惠，第一階段限量門票販售至1月31日晚間23點59分止。