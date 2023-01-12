國民健康署及台灣高血壓學會共同呼籲，高血壓並非老年人專利，18歲以上民眾每年至少量一次血壓。（王家瑜攝）

高血壓是沉默的殺手，可能導致腦中風、心血管疾病、糖尿病、腎臟病等重大慢性病，在台灣每年導致約4.2萬人死亡。國民健康署及台灣高血壓學會共同呼籲，高血壓並非老年人專利，全台推估有500多萬名患者，提醒18歲以上民眾每年至少量一次血壓，並掌握「722原則」定期量測，了解自身血壓狀況。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君指出，110年國人十大死因共有3項和高血壓相關，包括心臟疾病、腦血管疾病和高血壓性疾病，分別位居第二、四、六位，且高血壓性疾病名次逐年攀升，高血壓帶來的致命風險不容忽視。

國健署委託台灣高血壓學會進行焦點團體訪談發現，一般民眾認為高血壓是老人才有的疾病，或是認為看診時、身體不舒服時才需要量血壓。另根據國健署調查，18歲以上國人高血壓盛行率為26.8％，但有將近3成民眾不自知。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科醫師林彥宏說明，很多民眾到醫院會緊張而出現「白袍症候群」導致血壓飆升，因此最新台灣高血壓指引建議，以居家血壓取代診間量測，更能反映真正的血壓狀況。

國健署副署長魏璽倫表示，在家量血壓應採取「722原則」，連續7天量測、每天起床後和睡覺前2個時段、分別量測2次血壓，取其平均值。

林彥宏提醒，量血壓前半小時應避免運動、吸菸、喝酒及刺激性飲食，坐在有椅背的椅子上休息5分鐘再量測，量測時手臂放在桌上、和心臟同高，手心朝上，壓脈帶與手臂之間應有2指寬空隙。

國健署提醒，18歲以上民眾每年至少量一次血壓，如有高血壓家族史，應從年輕起注意自己的血壓；養成健康飲食、規律運動習慣，拒絕菸酒。魏璽倫強調，農曆春節將近，高油、高鹽、高糖飲食暗藏血壓危機，希望大家在聚餐場合中，也別忘了一起注重血壓管理，為健康把關。