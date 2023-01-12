產業調研公司顧能（Gartner）出具最新報告，2022年全球個人電腦（PC）出貨大減16.2%，至2.862億台，跌破3億台大關。該公司並預估要到2024年PC市場才會逐步重拾增長。

根據顧能所做的調查，聯想去年出貨下滑17.3%，但市占率為24.1%，仍然排名第一。排名第二的惠普去年出貨大減25.1%，戴爾跌16%。

蘋果市占率擴大至9.8%，排名第四，也是去年PC出貨唯一成長的品牌，全年出貨量成長3.6%，約為2791.1萬台。

華碩和宏碁全年出貨量分別下滑4.5%和22.9%，市占率分別為7.2%和6.5%，位居第五和第六名。

此外，去年第四季全球PC出貨量較前一年同期暴跌28.5%，至6530萬台左右，創下該公司開始追蹤這項數據以來的最大跌幅。

顧能首席分析師Mikako Kitagawa表示，經濟衰退、通膨加劇和利率升高等預期心理削弱消費者購買新機的意願，消費者在居家防疫期間才剛添購新電腦，以及經濟情勢低迷促使企業推遲採購，是去年PC出貨大減的主要原因。他並預期全球PC市場可能要到2024年才會重拾增長。