配合菸害防制法修法，立法院會今三讀通過修正菸酒稅法第7條條文，明定紙菸、菸絲、雪茄以外的其他菸品，應徵稅額按每公斤或每千支徵收新台幣1590元，從高課徵。
依照現行法規，其他菸品現行是依重量計算稅捐，比紙菸按支計算更低；行政院提案修正菸酒稅法第7條，函請立法院審議，提案說明指出，考量其他菸品的樣態不一，為避免按「支數」計算應徵稅額大於按「重量」計算的稅額，卻以較低的「重量」計算稅額課稅而形成低價菸的情況，因而提出修法。
立院院會今三讀通過「菸酒稅法第7條條文修正案」，在菸之課稅項目及應徵稅額中的「其他菸品」品項下，明定每公斤徵收新台幣1590元或每千支徵收新台幣1590元，取其高者。
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