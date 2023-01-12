汪小菲日前因無法接受大S律師函中和解條件，開直播再戰前妻，此外，首度提到女友張穎穎的名字，聲稱曾被他救過他2次，一輩子都會充滿感激之情，不難看出兩人感情越來越穩定，近來張穎穎疑似小腹隆起的照片瘋傳，被猜測已經懷孕，不過她曬出一張照片，立刻讓懷孕傳言不攻自破。

汪小菲去年公開與女友張穎穎共同享用高檔火鍋的影片，卻被眼尖網友發現張穎穎不僅臉蛋圓潤，腹部也有些許凸出，加上身穿白色寬鬆衣服時，用手部刻意遮肚，被質疑是否懷有身孕，不過張穎穎昨(11日)更新抖音動態，只見她全副武裝去滑雪，過程中一度重心不穩跌趴在地，她則自得其樂寫下：「太喜歡運動旅遊和自由的感覺了」，絲毫沒有擔心意味，也讓懷孕傳言不攻自破。

張穎穎曬出滑雪重摔照片，讓懷孕傳言不攻自破。（圖／微博）

對此，網友紛紛留言：「證明了沒有懷孕」、「這女人不簡單」、「生是絕對不能，汪小菲沒有錢」、「史上最跩小三，還頻頻上微博熱搜」、「天天吃喝玩樂，沒有正事」、「不是沒懷孕，舊是估計沒懷上，女人還是要自律」、「她打過多少胎還能懷孕嗎」。

汪小菲與張穎穎高調認愛後，兩人行蹤已經不再躲躲藏藏，日前直播時被網友問到是否會跟張穎穎求婚，汪小菲鬆口表示雖然不太會說話，但坦言「我是行動派，我會去做」，讓網友推測是否好事已近。