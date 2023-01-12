新年伊始新氣象，南台灣百貨業也迎來了令人振奮的好消息，漢神在2022年表現不俗，全年業績衝上了270億，比前年2021年成長了9.5％，交出了相當亮眼的成績單，尤其是漢神百貨全年業績衝上了127億元，對比去年成長了15.8％，成績斐然。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，漢神 16 年來業績連續正成長，主要原因是制訂了強化商品結構的規劃與布局，以因應市場趨勢及大環境的改變，這就是漢神在疫情期間，業績仍大幅成長的重要關鍵。

除了漢神本館的頂級奢華品牌發揮獨特的魅力，成功帶動本館全年業績成長外，值得一提的是漢神巨蛋自去年起進行全館改裝，特別在一樓引進49家化妝品專櫃，成功將其打造為全台最齊全的美妝品牌天地，其中包括高雄獨家的精品美妝與奢華護膚品牌、多家精緻的化妝品旗艦大店等，都掀起了時尚新話題。

且在精品改裝的部份，包括精品升級為旗艦大店、以及全台首創的夢幻精品女鞋區等，也讓消費者十分驚豔。雖然去年因改裝停業，減少營業額，但漢神巨蛋最終仍達成143億元的年度營業額，較前年成長了4.5％。在今年，漢神巨蛋5,500坪大規模改裝即將完成，業績成長後勢可期。

漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧表示，改裝後的漢神巨蛋湧入了更多的年輕消費者選購精品，不少年輕族群對於精品的消費力與鑑賞力不容小覷，而漢神巨蛋改裝後的新潮、流行並帶有趣味感的國際精品，相當程度地吸引了這些消費族群的購買。

漢神百貨及漢神巨蛋的大規模軟硬體的升級優化，已為南台灣消費者提供新一代百貨零售業的購物體驗與嶄新風貌。未來漢神百貨將於2025年進軍台中，連接台中洲際棒球場，期盼成為14期重劃區區域發展的領頭羊，串聯國際會展中心、水湳轉運中心、台中巨蛋、綠美圖等台中市政府大型重要公共建設，一同創造北台中區域的繁榮及發展。