前新竹市長林智堅論文抄襲案備受各界關注。網紅「四叉貓」劉宇日前質疑國民黨發言人李明璇，指他在大陸論文檢索系統找不到李的北大論文。對此，李明璇昨（11）日也在臉書Po出了當年的論文封面和研究生畢業論文答辯表決票的照片，公開相關細節，更狠酸，論文答辯表決票是「蔡英文同學」所沒有的吧？

劉宇當時表示，自己透過網站「中國知網」輸入李明璇的名字，搜尋論文作者，得到了38筆資料，但沒有一筆是北京大學的畢業論文，他質疑，為什麼會找不到李的論文。

而李明璇在臉書表示，「中國知網」為民間企業，並非大陸官方機構，同時，北京大學和北京清華大學沒有跟「中國知網」合作，兩校有自己的論文檢索系統；隨後也得到劉宇「原來如此，感謝解答」的答覆。

李明璇昨在臉書Po出北京大學新聞與傳播學院的碩士論文封面，以及4張北大研究生畢業論文答辯表決票。她寫道，很歡迎跟她再複習一次，當年在冰天雪地中完成論文的痛苦，並且附上「還是很佩服自己當時怎麼熬過北京大學的論文地獄的」、「真金不怕火煉」兩個標籤。

李明璇補充，北大的學術認證是非常嚴謹的，同時，論文不是登上一個民間壟斷、又非官方的「中國知網」就很厲害，而是要能通過北大、清華論文檢索系統才叫厲害，更在文末附上一段學院老師稱「我們北京大學根本不屑與『中國知網』合作」的原話。