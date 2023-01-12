外傳行政院長蘇貞昌將請辭，由前副總統陳建仁接閣揆，前桃園市長鄭文燦接副閣揆，台北市第3選區立委當選人王鴻薇今天受訪時狠酸，兩人都有很大爭議，分別是高端疫苗、抄襲代言人，如此組合可說是蔡英文總統的傀儡閣揆。

王鴻薇今天上午在南京東路、松江路路口謝票，受訪時說，目前這些都止於媒體報導，但陳建仁、鄭文燦確實都有很大爭議，像是陳建仁就是高端疫苗的代言人，鄭文燦是「抄襲仔」代言人，兩人一定都會面對如此質疑。

王鴻薇認為，這樣的組合就是蔡英文總統的傀儡閣揆，非常明顯蔡總統著墨很深，是拒絕跛腳的人事安排，「陳建仁組閣就等同是蔡總統組閣」。

而新竹棒球場爭議登上外媒惹議，王鴻薇笑說，這也不是第一次丟臉，包含之前八德運動中心天花板因為地震而崩落，外電也有報導，不曉得民進黨喜歡吹噓五星級執政、六星級市長，最後是不是形成台灣非常不光彩的事情。