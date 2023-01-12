行政院長蘇貞昌拍板開春後全民普發6000元紅包，行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，外界關注外籍人士是否比照辦理。對此，行政院發言人羅秉成表示，原則比照五倍券辦理，就是符合一定條件的外籍人士仍可領取6000元現金。

對於外籍人士是否納入普發現金行列，羅秉成於院會後記者會表示，經行政團隊討論過後，院長蘇貞昌所指示的政策方向，原則上比照五倍券辦理，也就是符合一定條件的外籍人士仍然可以發放這6000元現金。

根據2022年3月9日修正的《因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法》第4條發放資格，領用五倍券的對象除了國內現有戶籍國民外，還有取得台灣地區居留許可的無戶籍國民；取得台灣地區依親居留、長期居留許可之大陸地區人民；外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可者；香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，取得居留許可者。

此外，還有外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者；取得定居許可，尚未設戶籍者；取得我國永久居留許可之外國人；依入出國及移民法第二十七條第一項第一款及第二款規定，得在我國居留之外國人，且已依駐台外交機構人員及其眷屬身分證明發給要點規定，領有有效身分證明者等。