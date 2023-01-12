全國電(6281)董事長林政勳表示，每年都有挑戰，目前受到通膨、大環境、景氣等干擾消費力，以及疫情紅利消失，邊境開放出國潮的消費力道挪動，對家電消費態度謹慎，加上「平均地權條例」亦對房地產購屋恐有阻而衝擊購買家電意願，不過仍有政府冷氣冰箱節能補助、還稅於民6000元、春節尾牙春酒等傳統旺季，均有正面效應，今年營運續拚成長。

全國電去年12月營收16.33億元，年增5.42%、月增13.82%；去年第四季營收44.61億元，年減10.90%、季減24.05%；去年全年營收213.92億元，年增2.90%，連四年改寫歷史新高，並連續兩年站上200億元，但年增幅度已遜於前一年的6.75%。全國電董事長，少了疫情紅利，大環境令消費力縮手，仍有政府利多，且公司行銷不看淡下，今年營運續拚成長。

針對節能補助，今年政府汰舊換新一級節能節能家電與貨物稅補助最高5000元，對家電銷售有助力。一級能效、節能環保家電的銷售可望有一波高峰，全國電在2023年也會響應環保政策，積極推廣ESG、汰舊換新、四機回收計畫，希望能為節能減碳盡一分力，連帶帶動銷售。全國電林政勳提到，家電汰舊換新節能補助將上路，為史上最大規模家電輔助方案，對市場家電買氣肯定有正面效果。

立法院三讀通過「平均地權條例」，恐以中立的角度看待2023年房市，加上升息影響到房貸狀況，全國電也注意到世代青年成家購屋壓力，2023預計推出青年成家優惠專案，協助年輕人輕鬆成家。

面對各大挑戰，除了政府利多，全國電也持續增加新商品、新通路，持續行銷力道，目標維持一定幅度營運成長。至於不確定因素是否影響員工薪水，全國電表示，薪資平均這幾年都持續上調。

針對疫情紅利部分，數位、防疫受惠相關商品如平板等前兩年爆發性成長，去年下半年疫情常態化，原廠均早有注意到高庫存挑戰，不過全國電庫存調控得宜。全國電雖持續拓展線上平台，數位轉型逐漸成效，但仍以實體為重，並主打虛實服務為亮點，持續與會員互動，未來加強門市體驗、數位化持續精進，並持續異業結盟。

全國電目前總門市數量變化不大，但公司實行實體店汰弱留強，將小店換大，坪數變大，使Digital City據點快速擴張，DC和二代店將占總數近三分之一規模，門市人力也持續增加中。而全國電拓展多元通路，前年起陸續進駐百貨據點，接觸不同客群，目前百貨店已有8家，北中南都有據點。

全國電也提到，疫情過後，各大公司行號重啟尾牙，尾牙採購力道已回歸疫情前水準，商品最熱銷為吹風機、蘋果商品、任天堂Switch等。即使消費力略保守，衝擊家電銷量，但公司採取貼心服務、一站式購足策略，年後迎接開學季以及補助6000元利多，公司亦祭出行銷優惠刺激消費。