經過了4年時間，製造商達梭航太（Dassault Aviation）週二（10）宣佈，法國迎來了第1架新的飆風戰鬥機（Rafale F3-R），之所以隔了這麼久，達梭表示，除了政府預算因素之外，還包括飆風生產線產能都集中在交付給其他採購飆風的國家上，此外，下一個升級型版本的飆風F4標準也正在測試，預計將擔任法國空軍過度到未來空戰系統（FCAS）之前的橋樑角色 。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）12日報導，達梭公司於12月29日向法國軍事採購機構（DGA）交付了1架飆風F3-R型的飛機。這架飛機是2009年60架新飛機「第4批」飛機訂單中當中的一部分，但因預算原因而暫停。過去幾年中，達梭公司將全部的「飆風戰機」生產線用於出口，因為包括希臘、印尼和阿拉伯聯合酋長國在內的國家都有下了該型戰鬥機的訂單。

法國也已經開對始飆風戰機的下一代「F4」升級版進行飛行測試，計劃在2025年前全面投入使用。（Dassault Aviation）

不過，法國今年9月發佈的2023年國防預算包括訂購42架飆風戰機的計劃，揭示了預算實施的停滯期已經結束。這42架飛機包括在即將到來的「第5批」訂單下交付的30架飛機，以及另外12架將用來回填2021年時，法國將空軍既有的飆風戰機轉售給克羅埃西亞，當時交易價值約為9.99億歐元（近新台幣327億）的飛機。

飆風戰機搭載了2具法國航太巨擘賽峰集團（Safran Group）製造的斯奈克瑪M88（SNECMA M88）發動機和達利斯（THALES）製造的RBE2 AA主動電子掃描陣列雷達（AESA）。

另外，法國軍事採購機構也已經對飆風戰機的下一代「F4」升級版進行飛行測試，計劃在2025年前全面投入使用。新標準將升級現有能力，包括達利斯ASEA雷達和Talios瞄準莢艙，以及電子戰系統和通信套件的升級。

F4的新能力包括達利斯天蠍頭盔顯示器，歐洲飛彈聯合公司（MBDA）的次世代雲母（MICA NG）空對空飛彈和賽峰集團的「鐵槌」（AASM）精確導引炸彈的1,000公斤改進型。

飆風F4標準預計將成為法國在3國未來空戰系統（FCAS）計劃所正在開發的下一代戰鬥機之間的過渡橋梁。