台北市第三選區（中山、北松山）立委補選近日落幕，國民黨候選人王鴻薇順利當選，她今天透露，自己昨天已經接獲通知，下周一（16日）下午將宣誓就職，這是目前得到的最新消息。

王鴻薇今天上午在南京東路、松江路路口謝票，受訪時透露16日將宣誓就職立委。另外，孫文學校校長張亞中昨宣布爭取國民黨提名參選2024總統，還稱可與民眾黨主席柯文哲合作，她指出，這就是她之前說過的，希望國民黨未來能把黨外人選也納入民調，最主要就是整合推出最強人選來下架民進黨，她相信這是大家的共同目標。

而中廣董事長趙少康、張亞中都已經表態要選總統，是否擔心黨內內鬥重演？王鴻薇表示「我覺得倒不會」，她強調，在民主程序裡面，大家表態參選是很正常的，最重要的是最後的整合，包含黨外在野大聯盟的整合，只要整合的好，未來就會是團結一致對外的選戰。

至於前國民黨中常委蕭景田涉賄，媒體也報導相關細節，王鴻薇則說，任何司法案件她都希望檢調毋枉毋縱，有多少證據就如何辦案，他們都尊重司法調查。