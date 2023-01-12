美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀（Llyod Austin）、日本外務大臣林芳正（HAYASHI Yoshimasa）及防衛大臣濱田靖一（HAMADA Yasukazu）11日在華府召開「美日安全諮商（2＋2）會議」，並在會後發布聯合聲明中，重申維護台海和平穩定的重要性。外交部對此高度歡迎並肯定美國、日本政府再度公開支持維持台海和平穩定。

外交部表示，美國與日本在聲明中更進一步強調，中國外交政策尋求改變國際秩序，此為美、日及國際社群所嚴重關切（of serious concern），並構成印太區域等最大戰略挑戰（greatest strategic challenge）。此外，雙方也關切中國在東海、南海、香港及新疆等議題的作為，並將在持續強化能力互通性、擴展夥伴關係，以及優化聯盟的軍力部署，以因應日益嚴峻的安全挑戰。

外交部指出，近期以來，中國威權主義不斷向外擴張，並挑戰全球民主秩序，已經引起全球自由民主國家的嚴正關切並同聲譴責。台灣做為印太區域負責任的成員，將持續與美國、日本等理念相近國家深化合作，捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，維持台海安全並共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。