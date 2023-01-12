洪聖傑建議，選擇接近原色的食材，過於白晰、鮮豔可能含有漂白劑、保色劑或色素等化學添加物。(慈濟醫院提供)

農曆春節到來，家家戶戶趕辦年貨、備年菜忙得團團轉。台中慈濟醫院營養師洪聖傑提供「眼觀、辨味、適量、均衡」四訣竅，幫助負責辦年貨、備年菜的主婦與主夫，從年貨採購開始把關，讓年菜吃的均衡又健康，更能把握「食安」及「健康」原則；年節團圓餐宴不一定要大魚大肉也能成為美食專家。

隨著春節腳步逼近！傳統市場各式年貨上櫃，玲瑯滿目種類繁多，讓人不知如何下手？慈濟醫院營養師洪聖傑建議，除當季新鮮食材外，挑選年貨有訣竅。首先，「眼觀」商品包裝、色澤，購買時留意包裝與標示是否完整，並確認產品有效期限。

洪聖傑指出，料理常用的乾貨，建議選擇接近原色的食材，過於白晰、鮮豔可能含有漂白劑、保色劑或色素等化學添加物。不只眼睛仔細看，還要靠鼻子「辨味」，食材聞起來有刺鼻、酸臭、腐敗味，甚至味道太過濃郁，可能是食品已經敗壞，或添加過量風味劑，採買時只要留心也能好好落實食安。

洪聖傑說，民眾也要把握「適量、均衡」原則。「適量」準備年菜，以家人數為單位最恰當，不僅能減少剩食處理的煩惱，更能讓家人每餐品嘗新鮮食物。過年節不必餐餐魚肉滿桌，維持「均衡」飲食最重要。建議肉類食物外，可選擇豆類蛋白質加入菜單或增加蔬菜、水果搭配。

洪聖傑強調，過年節還是要維持均衡飲食與正常生活規律，糖尿病、腎臟病等慢性病人，飲食更要節制，務必少碰煙燻、醃製食物。新冠病毒仍然沒有消滅，走春拜年記得拱手不握手，還要勤洗手、戴口罩，避免病毒沾上身，才能健康開心過春節。