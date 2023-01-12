上證指數12日上午最多上漲9點，漲幅為0.31％，高見3,171點後賣壓湧現，大盤轉跌，盤中最多下跌8點，跌幅為0.27％，低見3,153點，半日收報3,154點，下跌7點，跌幅為0.23％，成交額為人民幣（下同）1,672.72億元。

香港信報報導，深證成指12日上午先漲後跌，最多上漲89點，漲幅為0.78％，高見11,528點，盤中最多下跌10點，跌幅為0.09％，低見11,429點，半日收報11,436點，微跌3點，跌幅為0.03％，成交額為2,558.84億元。

滬深300指數12日半日收報4,007點，下跌2點，跌幅為0.07％。創業板指數半日收報2,451點，上漲5點，漲幅為0.22％。

各類股普遍承壓，飯店旅遊、水泥股跌逾1％。房地產、煤炭、石油、生物製藥、醫療器械、鋼鐵、電力、金融、基本金屬股偏軟。化工股持穩。

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