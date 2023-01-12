今天環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於弱風處，水平及垂直擴散條件較差，且清晨北部至竹苗外海有背風渦旋生成，污染物易累積。依10時監測結果，雲嘉南零星地區為「紅色警示」等級。

環保署表示，依監測資料及氣象局今天10時氣象資料顯示，環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，預估竹苗以北局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，未來一周，12日至14日環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，污染物易累積；15日鋒面通過及大陸冷氣團南下，16日至17日大陸冷氣團影響，環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。