多起政治人物涉論文抄襲醜聞，不僅重創我國高教形象，更惡化學歷通膨現象，守護台灣教育平台今(12)日聯合全國私校工會等教育團體，共同召開記者會，公布學生學術倫理資料調查結果報告，發現75％的受訪者反映學倫案會影響到投票意願，且69％的接受調查學子認為，在相關爭議爆發時，應苛責指導教授。

守護台灣教育平台於2022年12月26日至2023年1月8日發放網路問卷，蒐集到213份有效問卷。

調查結果顯示，75％的學生認為學倫問題會影響自己投票意願。69％的受訪者則反映，學倫問題爆發時，指導教授應在一定期間內停止招收指導學生，若學生出現重大學術瑕疵，指導教授也應有相對應的處置方法。42.5％的受訪者表示，學術倫理調查應由獨立調查單位進行，由校方審核有所疑慮。

針對論文抄襲案頻傳，守護台灣教育平台與台灣資訊平權學會、全國私校工會、台灣私立學校教育產業工會提出3項呼籲：(1)學位論文以「電子全文」公開為原則，以利學術流通及分享。(2)依法建立外部獨立的學術倫理審查機制，應以內容原創性、而非機械對比所得的相似性作為判準。(3)各大學有違反學倫事件應通報教育部，教育部並應彙整並定期公告各校違規事件與樣態。

私校工會理事長尤榮輝認為，學風敗壞情形已是學界沉痾，不只學生畢論有抄襲及代寫情形，教師升等論文不只抄襲、代寫，更有造假、無功掛名等歪風，但至今無有效對策扼阻學界沉淪敗壞，讓僥倖者屢屢得逞，腐蝕學術根基，致台灣高教形象蒙羞，政府有必要大刀闊斧改革。

尤榮輝說，私校工會不僅支持守護台灣教育平台的訴求，應徹底落實論文公開，也支持在大學外部建立獨立學倫審議機制，並至少分2級或2階段審議學倫案，不應單由大學單獨或單一級審議即決定學倫案結果，才能杜絶大學包庇學倫案，並嚴防個人關係或政治力介入影響審議學倫案，使審議結果更具公信力。

尤榮輝還提到，若學生畢業論文違反學倫，除撤銷學位外，應有更嚴格的懲罰制度，以儆效尤，而指導教授應被課責。大學也有義務將學倫案通報教育部，教育部亦應公告周知違反學倫個案，以為警惕。