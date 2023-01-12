國民黨總統提名機制可望5月啟動，黨內卻屢質疑黨主席朱立倫會運作自己出線。前主席洪秀柱今受訪表示，朱是很聰明的人，如果說時不我予，相信朱也不會硬要去走這條路，不要認為朱一定會怎樣。

洪秀柱指出，朱立倫很多場合都表示說，一切都非常的坦然，按照制度走，這不代表他不可以參選，但會不會參選，要看大家對他接受程度如何。

洪秀柱表示，朱立倫有意願爭取黨提名參選總統不是說一定不可以，畢竟任何人都有他的權利，但最重要是民眾能不能接受的問題；相信每一個想出來參選的人都會訂下自己的各種狀況，是不是能夠勝選，相信朱也會想很多的。

近日中廣董事長趙少康與孫文學校校長以接連表態爭取國民黨提名參選總統，洪秀柱說，當前台灣政局也不是這麼簡單，面對國際情勢、對兩岸與美國關係，都非常棘手，2024總統大選有這麼多人願意出來承擔是好事。

洪秀柱也提到，希望國民黨有一個公平、公正初選機制，讓最適合、最孚眾望人選出線，其他初選失敗的人一致支持；而初選辦法訂了後，不能又七拐八彎有很多變化，讓參加初選者不知何去何從、如何適應，這都不好，一定會有後遺症。

至於初選期程，洪秀柱說，按照黨內規定，太快讓人覺得別有居心，太慢又中間過程適不適喬來喬去發生變化，制度公平性比什麼都重要。