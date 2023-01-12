玉山艦開箱！海軍今舉辦國軍112年春節加強戰備媒體邀訪活動，對外展示玉山艦內部，並公開實施S-70C直升機起落艦、LCM艇泛水卸載等操演，陸戰隊也進行實戰化操演。

活動中有裝備陳展，展示4艘LCM機械登陸艇以及1艘LCU通用登陸艇、搭載MK154 Mod1掃雷套件AAVP7兩棲突擊車，以及雄二、雄三飛彈發射車、作業車、衛星通信車等；此外也展示艦橋、「海劍二」防空飛彈，甚至牙醫室、健身房等設施；另也讓參訪者體驗LCM航渡及搶灘暨AAVP7 搭乘體驗。

玉山艦全長153公尺，船寬23公尺，滿載排水量1萬0600噸，最大船速21.5節，實測22.1節，台船公司四年多前接受委託海軍承造，具備外(離)島貨物運補及人員運輸、救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增(應)援及外(離)島作戰。

玉山艦中，也配備有4座8聯裝「海劍二」防空飛彈，合計達到32枚飛彈，具有自我防空能力。

玉山軍艦少校作戰長顏兑祺受訪表示，玉山軍艦為我國國艦國造的新型兩棲船塢登陸運輸艦，具備特有的匿蹤造型與功能、高效能的機動和裝載投射能力，海艦二型防空飛彈、複合式桅塔內等戰系裝備，充分展現玉山軍艦加入海軍戰鬥序列後，將可有效提升整體戰力。

顏兑祺也透漏玉山艦接裝經歷，從110年10月1日開始，艦上190員至台船集合，配合台船、海軍、中科院多方合作，慢慢熟悉裝備、構造，與機艦上各項任務等等，至後續編裝成立，實施成軍訓練，在後續成軍後能成為有效戰力。

顏兑祺說，玉山艦上上武力以自我防務為主，具有自我防空能力，可以降低艦隊負擔、提升戰場存活率。