台9線大清水隧道南端昨日因大面積坍塌造成道路阻斷，行政院長蘇貞昌12日在臉書指出，政府已經啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，公路總局也在第一時間就成立前進指揮所，目前正在全力搶修中，預計於1月15日下午5時可恢復通車。

蘇揆提到，政府在意外發生後啟動4大措施，包括交通部第一時間成立前進指揮所、台鐵每日加開12班宜蘭到花蓮的區間車、啟動貨物列車，載送蔬果物產、航港局在蘇澳港、花蓮港間調協輪船投入人車疏散。

行政院發言人羅秉成上午在院會後記者會轉述蘇貞昌裁示，春節連假前夕發生花東地區重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部在安全前提下全力搶通，並請內政部警政署調動支援警力，在相關路段交通管制、疏導因應，並請交通部即時提供用路人最新道路資訊，以利用路人提前改道。

蘇貞昌指出，也請交通部從陸、海運加強接駁，以加開火車、區間車班次和啟動台北輪等快輪投入協助疏運，而各項蔬果疏運也請農委會提前因應，提供農民相關替代方案，做好調配。

由於本次坍方範圍甚廣，蘇貞昌說，後續請交通部做好安全監測，預防二次坍方造成危害，並請工程會主委吳澤成協助督導。其次在醫療防疫方面，請衛福部督導建置、暢通脆弱族群的關懷服務，使其在春節期間都獲得妥適照顧。