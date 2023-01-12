為推廣保育珍貴文化資產理念，金管處將贈送精美宣導品給參與者。(圖／金管處提供)

為迎接2023年春節到來，並讓民眾了解金門人文與戰役等各項資源，增進民眾的保育知識，金門國家公園管理處將於1月27日至29日(過年初六至初八)，辦理3場共5梯次春節環境教育活動，分別為「烈嶼戰地秘境巡禮」1梯次、「太武山12奇景解說導覽活動」2梯次、「走讀瓊林」2梯次，歡迎民眾踴躍報名參加。

金管處指出，「2023春節環境教育活動」邀請專業講師，一起帶領民眾透過實地導覽，與這些人文資產、戰役史蹟零距離的接觸。1月27日下午邀請洪清漳老師，解說后頭聚落、麒麟山周邊營區與相關軍史；1月28日下午邀請黃振良老師與陳炳容老師，解說太武山12奇景；1月29日下午邀請李俊昇老師與胡震彬老師解說瓊林的人文景觀、聚落歷史。

金管處提醒，3項活動均訂於1月13日上午9時開放報名，因名額有限，請有興趣之民眾把握機會。另「烈嶼戰地秘境巡禮」因考量場地等因素，限國小高年級生以上民眾參加，請多留意。

金管處表示，為推廣保育珍貴文化資產理念，將贈送精美宣導品給參與者，另請民眾共同遵守防疫與活動相關規定。如有任何問題，歡迎電話洽詢：解說教育課孫小姐、電話082-313189(0911-870-589)。

活動報名網址：

▲「烈嶼戰地秘境巡禮」https://reurl.cc/4XzLpX

▲「太武山12奇景解說導覽活動」https://reurl.cc/AyrMyd

▲「走讀瓊林」https://reurl.cc/QWqYWo