車流回堵2公里，事故現場排除中。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市國道一號北向約65.6公里處，今上午11時許35歲張姓男子駕駛聯結車與53歲劉姓男子駕駛大貨車發生擦撞事故，大貨車翻覆外側車道，車上載運的黃色雞飼料散落滿地，導致車流回堵2公里，所幸事故無人受傷，目前現場正排除中，詳細事故原因仍待釐清。

國道警方表示，今早11時50分獲報，國一北向65.6公里幼獅路段，張男駕駛聯結車與劉男駕駛大貨車發生擦撞事故，大貨車側翻占用外側2個車道，車上載運的玉米粉雞飼料散落滿地，劉男受困無受傷，意識清楚可對談，後方車流回堵2公里。

國道警方立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車及消防隊前往現場處理。警方初步調查，張男駕駛聯結車行駛於中線車道，因前方回堵開始踩煞車減速，在減速過程中遭後方劉男駕駛的大貨車撞擊，劉男因向右閃避導致車輛側翻，貨物散落。

所幸這起事故並未造成任何傷亡，且雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待調查釐清，目前占用中線與外側2車道，工務段正在現場排除散落物中。

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