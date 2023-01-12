三井不動產集團於2014年開始進軍台灣市場，來台已近八年，其中以MITSUIOUTLET PARK林口為第一個開發案來起步，截至今年2022年，已發表了包含7座商業設施、2家飯店事業、4個住宅建案等13個跨產業等跨產業、跨區域性的投資開發計畫。2022年4月，台灣三井不動產董事長兼總經理一職進行了新舊任交接，並由久一康洋先生接下此經營任務，為集團在台經營層組織人事迎來嶄新布局。

在經歷了約三年的疫情封閉下，終於迎來解封的時刻，在解封之際最新的作品發表，為全台第一間三井LaLaport，即將於民眾見面，全館將分為「北館」與「南館」二樓建築，預計將約有300家專櫃進駐。其中，南館預計於年1月17日即將於大家見面，全館「北館+南館」預定將於2023年春季正式開幕營運，全新購物商城也為台中市東區帶來豐富在地生活與榮景。

另外，已分別於林口、台中港、台南開業的OUTLET事業，業績表現亮眼，並持續穩健的成長中。而在疫情逐漸趨緩，國境再度開放的激勵下，位於台北市東區的和苑三井花園飯店事業更是迅速成長，連平日訂房都是一房難求的好景象。三井不動產表示，除了近期即將登場的台中LaLaport，即將於民眾見面外，Lalaport南港也將於今(2024)年與大眾見面，2025MOP台南二期、2026LaLaport高雄也預計開幕。除此之外，除了和苑三井花園飯店在台北與大眾見面後，旗下第二間飯店，敦化北路店也暫訂2026年在台北與大眾見面，而且同樣鎖定日本商務客為主。將有7座商業設施、2家飯店事業、9項住宅建案等跨產業、跨區域性的投資開發計畫。

三井LaLaport地下連通道及架空走廊

未來LaLaport全館開幕之後，顧客可以透過二棟商場建築間的天橋串聯輕鬆悠遊於「北館」與「南館」之間，享受怡然自得的購物與移動的樂趣。館內匯集包含流行性品牌、生活消費性商品品牌、日系品牌、大型超市、娛樂設施、以及台灣消費者最喜愛的餐飲品牌等。三井LaLaport台中獨家攤位，包括：KALDI COFFEE FARM、D+AF、伊甸視障按摩、風車寵物生活館、Dr.Origins達橙生活館、Siam Siam Express、友士、玉井之門、DoGa等。其中，日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」海外首店選定台灣，即將進駐。LOPIA在日本以關東及關西地區為中心共有74家據點，台灣為第75家據點。

圖片：業者提供

南北館店鋪面積超過2萬坪，匯集包含台灣初展店在內等多樣化品牌及商品。其中「南館」位於進德路建國市場對面， 匯集了日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等。特別是日系生活用品品牌的聚集是一大亮點。而「北館」的規劃與動線則以中、小型，並且多樣化的品牌聚集。寬廣舒適明亮的公共空間，適合家庭全員一起輕鬆愜意遊逛於此。

「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」以「for the Vivid Colors of Life」為設計概念，象徵著這座城市即將邁向新時代，孕育生活新色彩。Park LaLaport 台中位於台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。「北館」緊鄰湧泉公園，而「南館」設計則與台中市民生活日常所倚賴的建國市場紅磚外牆相互輝映。未來全館開幕之後，顧客可以透過二棟商場建築間的天橋串聯輕鬆悠遊於「北館」與「南館」之間，享受怡然自得的購物與移動的樂趣。

圖片：業者提供