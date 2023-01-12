「2023台灣燈會」今年邁入第34屆，雖然2月5日(元宵節)至2月19日才會在臺北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈正式點亮，但現在街頭已有漸有燈會佈置，甚至已有多座具代表性的作品，已提前與大眾見面，其中包括：台北寒舍艾美酒店特別與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借了二隻白兔，其中一隻站著大白兔達高7公尺，活潑靈動十分吸睛、一隻小白兔躺臥著的兔子，乖巧可人，而且光影結合作品，晝夜光影交錯之間增添兔年城市活力，大展白天與黑夜不同的之美，是台北燈會中最萌的打卡熱點之一。

點燈(攝影/洪書瑱)

Amanda Parer她是一位畫家、雕塑家，然後轉型進入公共藝術装置，作品賦予探索自然世界的意義，作家的作品在全球都有展出。此次借展的作品為《Intrude》，兩隻大型白兔燈飾，如人們口中的「白」兔，呈現兔子的機靈與乖巧，在兔年之中，相當應景，即日起至2月28日於酒店門口展示。

為搶攻燈會商機，台北寒舍艾美酒店推出住房專案，房客凡與酒店門口的兔子燈飾拍照、打卡，即可獲得限量的MALIN + GOETZ沐浴旅行組乙組。另外，探索廚房同桌有生肖屬兔的民眾，4人以上用餐，平日享75折優惠。同時，如穿著或配戴兔子造型的裝飾，並與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費。

此次點燈的佳賓，包括台北大家長──市長蔣萬安致詞中表示，這兩隻兔子讓他想到家中的小孩，剛好是已出生和即將在今(2023)年出生的小孩。而寒舍集團董事長蔡伯翰表示，觀光產業在疫情期間影響最嚴重的產業之一，但在10月中開放邊境過後恢復速度快，商務客業績已經回來9成，而觀光客由於每個國境城市恢復的狀況不同，遊客還在觀望的狀態下，希望可以透過合作增加亮點，以及等到下半年才能機會產業恢復！

點燈(攝影/洪書瑱)

響應「光源台北」台灣燈會在台北，台北寒舍艾美酒店特別與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻(圖：業者提供)

為了迎接燈會，寒舍艾美即日起推出「兔躍新象」住房專案，凡於2月1日至2月28日期間，入住豪華客房每房每晚8,800元+15.5%起，贈翌日早餐兩客，房客打卡再限量加碼送天然溫和的沐浴旅行組。另，燈會期間於2月1日至2月19日，入住當晚限量免費提供名額可搭乘「觀光巴士專車」賞燈，路線會經過市府捷運站、台北101、東區與國父紀念館等，讓賓客輕鬆欣賞熱鬧的燈會。

台北寒舍艾美酒店即日起推出「兔躍新象」住房專案，凡於2月1日至2月28日期間入住豪華客房每房每晚8,800元+15.5%起(圖：業者提供)

探索廚房2月份的午餐、下午茶與晚餐餐期也會推出用兔子造型點綴的甜品，讓貴賓每一口盡享滿滿的甜蜜幸福。2月1日至2月28日探索廚房推出「兔美味」優惠三重奏，「專寵兔寶寶」同桌有生肖屬兔的貴賓，4人以上用餐平日享75折優惠。同時，每週三邀約親朋好友享美食最優惠，「今日我最兔」貴賓凡穿著或配戴兔子造型的裝飾，並與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費。另外，午晚餐或下午茶餐期，訂席滿6人用餐還可參加抽獎，有機會抽中探索廚房平日下午茶餐券，享受豐富百匯吃到飽。