新竹市政府最新1期《IN新竹》冬季號出刊，市府12日表示，本期《IN新竹》冬季號要介紹新竹的美味伴手禮，共規畫摃丸米粉、漢餅、新興崛起名物及創新產品等4大類別，帶民眾認識新竹文化多樣性的美味故事，打破「美食沙漠」的刻板印象。

市府指出，跨過了節慶滿載且疫情狀況漸趨明朗的12月後，隨之迎來街訪親戚左鄰右舍互相送禮的農曆春節，過去《IN新竹》曾介紹許多新竹市軟實力及硬科技，最新1期冬季號要打破新竹「美食沙漠」的刻板印象，帶民眾認識新竹的美味伴手禮產業。

新竹市長高虹安表示，新竹市除了新竹科學園區外，伴手禮產業也是百家爭鳴，無論是工藝品、嬰幼用品抑或是餐廚用具等，都能在新竹市找到全台灣首屈一指的店面。

本期《IN新竹》規畫介紹4大類別的伴手禮，第1大類就是新竹最為人熟知的米粉與摃丸；第2大類為獨特漢餅文化，如竹塹餅、柴梳餅、水蒸蛋糕及煎餅等；第3大類則是這幾十年陸續新興崛起的產品，如花生醬、包子等等；最後是新竹市活躍且具才華的年輕人發揮創意開發的新產品。

市府產發處長許智堡說，如果把所有新竹市的伴手禮全部列出來，《IN新竹》應該會變成一本厚厚的字典，因此決定設定為新竹「美味」伴手禮，一來可讓收禮的朋友一飽口福，一來也能打破新竹「美食沙漠」的說法。

許智堡也說，在店家挑選上也有一些條件，特地挑出在地保存期限不會太短、適合外帶且在市調中名列前茅的伴手禮，依不同類別一一介紹，也羅列了不同產品及店家特色，不僅向外傳遞地方特點，對內也同時推廣在地店家及商圈。

市府指出，《IN新竹》自創刊以來，以年輕的視角出發，加深讀者與新竹產業之間的連結，持續推廣竹市在地特色店家及更多新鮮事，往後也會持續公開募集新店家、新服務跟新產品，歡迎民眾踴躍投稿。