行政院長蘇貞昌是否去職仍眾說紛紜，國民黨前主席洪秀柱今表示，蘇貞昌是歷任最久的行政院長，所作所為大家看在眼裡，那種非常傲慢、不講理、囂張的態度大家都看得很清楚，蘇若繼續留任，就是老百姓倒楣。

洪秀柱說，蘇貞昌留任與否，還要看看蔡英文總統決定，是不是受制於蘇，還是有權力主張一切人事安排；如果民進黨繼續這樣做（指留任蘇）的話，就乾脆讓蘇待到2024吧，看民進黨會有怎樣的下場。

外傳前副總統陳建仁與前桃園市長鄭文燦將接任正副閣揆，洪秀柱表示，樂觀其成，不事先唱衰，但也很奇怪民進黨是不是沒有人才。

洪秀柱舉例，陳建仁獨信天主教，反事都要問天主，像上次要支持衛福部前部長陳時中參選台北市長時，也說是天主講的，但她懷疑天主真的跟陳講了嗎？還是天主講的話陳沒聽懂？令人擔心。

至於鄭文燦，洪秀柱則肯定，鄭身段柔軟，可以與人協商，但也質疑鄭在桃園還有一大堆問題仍在被調查，若接任行政院副院長，是否將影響威信與老百姓信任感也值得觀察。