行政院今通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，民進黨立委何志偉認為，若朝野有共識，應該最優先處理；至於發放方式及時程，行政院應該盡快對外公布，畢竟公共政策最不好的就是不確定性。

何志偉表示，行政院通過發現金特別條例送來立法院後要盡快處理，應該列為最優先案，方向包括民眾如何領取，他反對讓民眾排隊領取，建議可以像先前紓困直接匯入帳戶，如果沒有帳戶的民眾再另外處理。

民進黨立委鍾佳濱也說，讓預算順利執行是朝野黨團應有的義務，要嚴格審查、在期限內也要及時完成。