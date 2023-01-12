傻子與白痴邀請魏如萱合作新歌〈After After Party〉。（相信音樂提供）

傻子與白痴邀請魏如萱合作新歌〈After After Party〉。（相信音樂提供）

「傻子與白痴」新歌〈After After Party〉與魏如萱合唱，蔡維澤表示在寫這首歌時就想到魏如萱的聲音，因此大膽的提出合唱邀約，魏如萱聽完demo也很喜歡這首歌，她說感覺像兩個人在跳舞，兩組藝人便透過雲端配唱完成首次合作。

雙方首次合作過程順利，唯一美中不足的是因為網路卡卡，讓兩人不斷地交錯和delay地溝通，蔡維澤說：「除了先傳了分軌過去以外，沒有再額外溝通什麼。這也是我希望的方式，在不被任何人影響的前提下，去詮釋這份歌詞，我非常喜歡她的語氣。」魏如萱印象最深刻的是有句歌詞很長，「換氣的瞬間要拾起意義待理解身影飄在水面更難撿」，讓「換氣的瞬間」卻長到她唱到快要斷氣。

傻子與白痴去年底一連推出〈After After Party〉、〈Dumb〉、〈Over The Sea〉三首新歌，並許願下新年希望，徐維均、蔡維澤、李沂邦都希望能有更多創作靈感，能在今年發行新專輯，鄭光良則許願希望能到更多城市、沒去過的地方巡演，與更多元的聽眾見面。

此外，他們將於1月28日大年初七和歌迷於CORNER MAX來場「After After Party」live演唱會，演唱會一開賣就完售，為新的一年取得好兆頭。