洗腎室是高負重的環境，護理師有頸部、下背部、手部問題，斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍設計出省力搬運裝置，小小的巧思解決同仁們大大的困擾，服務病患流程變順暢，獲得國際論文獎肯定。（斗六慈濟醫院提供）

斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍看到同仁長期重複搬動洗腎輸液與機器消毒水，出現媽媽手、網球肘，以人因工程概念設計出輸送裝置，就地取材製作不花錢，這項設計獲得腎臟醫學年會的優秀論文獎。她表示．樂於推廣並期待護理遠離疼痛，更能全力照顧病人。

洗腎室是高負重的環境，根據國際血液透析室護理師的傷病研究顯示，護理師有頸部、下背部、手部問題，長期在洗腎室工作導致上肢痠痛是缺工的最大原因。

張雅萍說，一桶洗腎輸液4.7公斤，洗腎機消毒水一桶5.7公斤，一名護理同仁每天照顧8個病人，每人用到1至2瓶藥水，若有同事懷孕、受傷，就會因互相幫忙而搬更多，曾有一位資深同事因肩旋轉肌袖肌腱炎離職，有多名同仁出現媽媽手、網球肘。

張雅萍表示，藥水重量無法改變，過去也曾討論是否能請藥廠研發降低重量的配方都難以短時間解決，洗腎室護理師默默承受職業傷害，很少被注意。

張雅萍攻讀雲科大工業工程與管理系健康產業管理研究所後，針對護理師們過肩負重問題，從小朋友的自然科學課程得到靈感，以家中不用的船舶用滑輪，加上一根曬衣桿產生一個搬運省力工具。

張雅萍設計出雛形後，請數學老師計算載重力，只要改變施力方向，就能輕鬆吊起4.7公斤的洗腎輸液，至少省力3公斤。5.7公斤消毒藥水需蹲下身、拉開鐵桿固定架、單手提取，張雅萍則加一個層架就解決。

張雅萍的巧思設計去年獲得多個獎肯定，包括醫策會、台灣醫療品質協會銀獎及人因特別獎、台灣中衛發展中心持續改善銅獎、台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎。

洗腎室護理師周美珍說，她因長時間搬重，導致手肘旋轉很疼痛，吃止痛藥、貼布都無效，有了「阿長」設計的簡易輸送工具，服務病患流程變順暢，最重要的不再手痠、腰痛，真的很棒。