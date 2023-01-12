暖心福袋內有麵條、罐頭、調理包。（戴錫欽辦公室提供／李奇叡台北傳真）

農曆春節將至，為讓弱勢民眾也能感受社會團體關懷扶助，台北市議長戴錫欽今上午於松山社福中心舉行「人間有愛，寒冬送暖」活動，捐贈「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭，戴錫欽表示，公益活動是種社會責任，希望能讓弱勢族群也能感受溫暖安心過年。

戴錫欽偕同台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會辦理活動，繼去年的「公益年菜」發送後，今年再度發起寒冬送暖活動，在會友熱情贊助下，12日「暖心福袋」順利抵達松山社福中心，福袋內有麵條、罐頭、調理包，由戴錫欽、台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘評、台北市社會局副局長廖雪如代表發放給弱勢家庭代表，場面溫馨。

林湘評表示，雖然後疫情時期各產業經濟正在開始復甦中，但近期全球疫情再度昇溫，何時才能恢復疫情前正軌，仍然存在許多的挑戰。基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，身為企業代表還是要善盡社會責任、關懷社會弱勢，希望透過他們捐贈社會公益的過程中，以慈愛善心與關懷的行動拋磚引玉，為社團及社會注入一股溫暖而堅定的善力暖流。

「公益活動是種社會責任」戴錫欽說，議會在休會階段仍與市府密切接觸，除擔心疫情再起，也希望結合更多資源幫助弱勢，由於這幾年疫情影響甚大，盼透過發放福袋來在農曆年前提供需要幫助的人一些實務上的幫助，讓弱勢族群也可以感受到滿滿的溫暖，安心過年。

廖雪如表示，非常感謝業界善心的捐贈，這次所提供的愛心福袋，將媒合嘉惠給松山及信義社福中心所服務的經濟弱勢個案，這次透過「人間有愛，寒冬送暖」公益活動的拋磚引玉，也期待有更多民間單位公私協力，一同為弱勢族群盡一份心力，一起傳遞更多的溫暖與愛。